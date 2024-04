Festa do Divórcio celebra a união de empresária com amor-próprio

Mari Marques, 37, de Rio Negrinhos (SC), pediu o divórcio após descobrir uma traição. Como ela descobriu? O ex-marido fez uma transferência via Pix para outra mulher usando a conta conjunta do casal. Como a separação não foi fácil —o processo se arrastou na Justiça por cerca de sete meses— a empresária prometeu comemorar quando chegasse ao fim de verdade.

"Meu divórcio foi bem complicado. Era um relacionamento de 20 anos, me casei quando ainda tinha 17. Dez dias após meu pedido de separação, ele já estava morando com outra mulher, mas me atormentou muito nesse período. Entrei com um processo litigioso", diz Mari a Universa. "Prometi que quando tudo fosse finalizado faria uma festa", conta.

Quem acompanhou de perto sabia que Mari precisava extravasar após a conclusão do processo. Por isso sua sobrinha Bruna Marques, 32, resolveu organizar uma "Festa do Divórcio" com a ajuda de outras amigas.

"Ela estava bem triste com tudo o que aconteceu. O plano inicial era fazer uma festa das cores, onde cada pessoa usa roupa com um tom, mas uma amiga nossa teve a ideia de fazer uma Festa do Divórcio para a alegrarmos", conta Bruna.

Organização secreta

Tudo foi feito de forma surpresa: Mari não desconfiou de nada. E as amigas não pouparam esforços para tornar aquele momento marcante: do cerimonial até a decoração.

"Fizemos uma nova 'cerimônia' para ela. Dessa vez, ela se casaria com seu amor-próprio. Criamos um cenário de igreja, fizemos placas e cartazes, estouramos papéis e terminamos a cerimônia com ela, enfim, solteira", diz Bruna.

Mari ficou surpresa, mas adorou a iniciativa das amigas. "Eu não sabia. Vale a pena fazer uma festa. Só quem passou por um divórcio sabe o quanto é dolorido. Tenho a sensação de que os homens viram a página muito rápido, enquanto nós, mulheres, sofremos muito", diz.

A 'Festa do Divórcio' da Mari teve até celebração de casamento com seu amor próprio Imagem: Acervo pessoal

"Não ficamos com medo de ela reagir mal à ideia, não. Mari costuma levar muito bem as brincadeiras e já tinha nos dito que gostaria de comemorar. E como já tínhamos uma festa agendada, encaixou direitinho", conta Bruna.

"Eu amei. Foi uma surpresa muito bem organizada, cheia de detalhes. Tinha até véu", diz Mari.

Já faz dois anos que o processo de separação de Mari foi concluído, mas só agora ela está se sentindo confiante para buscar um novo amor. "Estou começando a entender que estou solteira. Ainda me comportava como uma mulher casada. Mas não estou fechada para relacionamentos, só mais exigente com aquilo que aceito", completou.