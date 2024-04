Eliana e Damião se beijam em 'Renascer' e público destaca química do casal

No capítulo de quarta-feira (3), da novela das 9 "Renascer" (Globo), Damião (Xamã) e Eliana (Sophie Charlotte) se beijaram pela primeira vez.

O que aconteceu

Depois de vários capítulos sentindo atração um pelo outro, o matador e a ex-modelo não resistiram mais e se entregaram aos beijos. "Sophie Charlotte e Xamã com uma química do caralh*", escreveu uma usuária do X (antigo Twitter).

Com isso, o nome da atriz que interpreta Eliana ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. "Como a Sophie Charlotte consegue interpretar uma songamonga e uma gostosa, de formas tão convincentes?", brincou uma internauta.

A química entre o casal foi exaltada pelos fãs de "Renascer". "Não sei quem é mais sortudo interpretando esses personagens a Sophie Charlotte ou Xamã", disse uma telespectadora. "Sophie Charlotte e Xamã transbordando química em pleno horário nobre era o que eu precisava", afirmou outra.

Sophie charlotte e xamã transbordando química em pleno horário nobre era o que eu precisava #renascer pic.twitter.com/NWv0j9aj1y -- Letícia ? (@endistann) April 4, 2024

"O que vc ta vendo no meu olho,Damião?"(Eliana)

"Uma tentação dos inferno."

"E não vai fazer nada?"

"Nao posso fazer isso com Ritinha.Sou casado."

"Até aí somos dois."

"A dona quer o que?"

"Quero te usar."



A química de Sophie Charlotte e Xamã. #Renascer pic.twitter.com/SkT5gMLbrc -- Sérgio Santos (@ZAMENZA) April 4, 2024

não sei quem é mais sortudo interpretando esses personagens a sophie charlotte ou xamã #Renascer pic.twitter.com/5y5sHJUx8P -- joão deivison ?? (@joaodeivison) April 4, 2024

Como a Sophie Charlotte consegue interpretar uma songamonga e uma gostosa, de formas tão convicentes? #Renascer pic.twitter.com/TNgnDmbBGK -- cami (@camissants) April 4, 2024

sophie charlotte e xamã com uma química do caralho AAAAA pic.twitter.com/GhHogiMiOt -- Raissa (@twittaraissa) April 4, 2024

os trejeitos da sophie charlotte... ela realmente sabe ser uma LOBA #Renascer pic.twitter.com/HdPmLmoMHn -- joao (@wordvenuss) April 4, 2024

eliana: eu não quero tirar você da sua ritinha...

damião: oxe? a dona tá querendo o que então?

eliana: eu quero te usar, damião, igual todos os homens que me usaram até aqui.



A QUÍMICA ABSURDA DE XAMÃ E SOPHIE CHARLOTTE!!!!!! #renascer pic.twitter.com/P3DFLYPftf -- alice (@alicxss) April 4, 2024

quando q eu iria imaginar que iria assistir sophie charlotte tremendo de tesão pelo xamã na novela das 21h pic.twitter.com/Wrnc8mM5Z0 -- ? (@evllyy) April 3, 2024

A sophie charlotte está um monumento nessa novela, a diva envelhecendo como um belissimo vinho #renascer pic.twitter.com/Io1jGAuCFX -- Letícia ? (@endistann) March 28, 2024