Electra vilã? As diferentes teorias dos fãs da novela 'Família É Tudo'

Apesar de ser uma novela de comédia, "Família É Tudo" (Globo) também é cheia de mistérios, já que a história gira em torno de uma vovó que desapareceu misteriosamente em alto mar. Com isso, os fãs da trama das 7 criam várias teorias nas redes sociais.

A vovó sumiu?

Frida (Arlete Salles) foi dada como morta ao desaparecer durante uma tempestade que atingiu o cruzeiro onde estava com sua irmã gêmea Catarina (Arlete Salles) e seu filho Hans (Raphal Logam). A partir disso, os telespectadores têm criado vários hipóteses, alguns acham que a avó de Vênus (Nathalia Dill) está viva, outros acreditam que ela foi assassinado pelo sobrinho ou que as gêmeas trocaram de lugar.

Para defender suas teses, alguns fãs relembraram o título provisório da novela, que se chamaria "A Vovó Sumiu" antes de ser trocado para "Família É Tudo. "A verdade é que a Frida morreu mesmo, por isso a novela não se chama 'A Vovó Sumiu'", escreveu um usuário do X (antigo Twitter).

A verdade é que a Frida morreu mesmo, por isso a novela não se chama #AVovóSumiu. #FamíliaÉTudo pic.twitter.com/5lsfvy0C7k ? Novelando (@novelandu) March 7, 2024

zero preocupada com a vó frida pq se ela morresse a novela seria a vovó morreu e não a vovó sumiu #FamíliaÉTudopic.twitter.com/vRtu1CWGpC ? luh VIU O RBD (@luhcomenta_1) March 7, 2024

tenho certeza que a frida não morreu, sem corpo: sem morte #FamiliaÉTudo ? solua??? (@lovedanixx) March 9, 2024

Ia ser um sabor TÃO delicioso se fosse revelado que a Frida não morreu e principalmente que ela trocou de lugar com a Catarina,o Hans descobrindo que perdeu a mãe ia ser o melhor castigo por não ter ajudado a tia quando ela precisou #FamíliaÉTudo pic.twitter.com/Sd6kXZzNes ? Will Tarja Preta (@Willstn98) March 8, 2024

Engraçado todos os outros irmãos estarem em pé e a Electra ser a única sentada no sofá ao lado dos vilões? #FamíliaÉTudo pic.twitter.com/Kzzu7ezoP3 ? bianca ?? (@steinewton) March 3, 2024

Pra mim a Electra não é vilã e sim o Murilo, ele me passa a impressão de ser obcecado por ela e que armou tudo aquilo junto com a Jéssica.#FamíliaÉTudo ? PapoDeTV (@PapoDeTV1) March 26, 2024

O Murilo se revelando SOCORROOOOOOO pic.twitter.com/8sZ1GH6mlG ? júlio césar (@gomzsquita) March 27, 2024

as caras e bocas da electra quando está de costas pro luca.... é, acho que a vilã vem aí #famíliaétudo pic.twitter.com/tkiA7mZGco ? lara maluuuuU (@gelonacoca) March 25, 2024

pensando no tuíte sobre electra, reassisti, ontem, "ripper - mensageiro do inferno". filme que conheci na tela quente, nos anos 2000, intrigante pelo fato da [spoiler] a mocinha perseguida pelo serial k1ller durante todo o filme acabar sendo o próprio serial, no final do filme... pic.twitter.com/Z4jHhuyamM ? Eli (@olivrodoeli) March 9, 2024

Brenda é a mãe de Vênus?

Em capítulos recentes, Vênus comentou com Tom (Renato Góes) que sua mãe sumiu no mundo e não deixou nenhuma foto. Com isso, os fãs começaram a confabular sobre quem seria a mãe da protagonista.

Brenda (Alexandra Richter) tem um ódio gratuito pela namorada de seu filho, por causa disso se tornou uma das suspeitas. "Alexandra Richter tem olhos claros igual a Dill, não tem outra atriz com idade semelhante pra ser mãe da Vênus. Talvez ela seja mãe adotiva do Tom", teorizou um fã da novela. "Minha teoria é que a Brenda é a mãe da Vênus e ela sabe que se deixar o 'filho' junto com a Vênus pode acabar descobrindo algo sobre isso e ainda acho que o Tom não é filho dela, sem contar que as duas são parecidas", escreveu uma segunda.

Minha teoria é que a Brenda é a mãe da Vênus (ortiz ama esse plot) e ela sabe que se deixar o ?filho? junto com a Vênus pode acabar descobrindo algo sobre isso e ainda acho que o Tom não é filho dela, sem contar que as duas são parecidas #FamiliaÉTudo https://t.co/vau8FL9o5p pic.twitter.com/N5OAlxLgka ? lay. (@lukovshwn) March 12, 2024

fui ler os resumos de #famíliaétudo e nada me tira da cabeça que a brenda é mãe da vênus, até do assassinato do pedro as duas vão conversar pic.twitter.com/V3hLv6pMYj ? mia goth do nordeste?? (@caravanarwlidei) March 23, 2024

Pior que faz sentido a Alexandra Richter tem olhos claros igual a Dill, não tem outra atriz com idade semelhante pra ser mãe da Vênus. Talvez ela seja mãe adotiva do Tom #FamiliaETudo https://t.co/1FRYJVwONF pic.twitter.com/jXzWQyO1Ll ? Matheus Cassano?? (@Matheusssilvac) March 28, 2024

A novela "Família é Tudo", escrita por Daniel Ortiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.