Deborah Secco revela que consegue fumar e jogar bolinhas com a vagina

Deborah Secco, 44, revelou que as aulas de pompoarismo lhe ajudaram a adquirir algumas habilidades com a vagina que facilita no sexo e no orgasmo.

O que aconteceu

Secco contou que fez por nove anos pompoarismo, que são exercícios que fortalecem o assoalho pélvico e, entre outros, consegue gozar sem encostar nela. "Eu fiz aula por muito tempo, e eu consigo gozar sem encostar em mim. Eu arremesso bolinhas de ping-pong, fumo cigarro [com a vagina]", declarou no programa Surubaum.

A atriz também afirmou que ama sexo anal. "Eu amo dar o c*. Acho gostosíssimo. Tenho inclusive uma aula de como fazer sem doer. Para mim, o sexo anal incha o meu clitóris, aí encosta no clitóris, eu gozo. Então o sexo anal para mim é legal, muito prazeroso. Não faço por pressão masculina, faço porque é legal para mim".

Secco relatou que "nunca" cuspiu o gozo e até lambe quando cai na barriga. "Eu nunca cuspi e te digo mais: às vezes goza na barriga e eu vou lamber. Tem uns que tem gosto de éter, mas tem uns que são gostosinhos".

Deborah Secco também contou que não curte transar na hora que vai dormir. "Gosto de transar em momentos assim: estou saindo para trabalhar, me pega ali rápido, quando estou me arrumando para sair. Gosto de me sentir desejada".