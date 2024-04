Davi e MC Bin Laden estão no Paredão desta semana do 'BBB 24'; veja como foi a votação

Davi e MC Bin Laden enfrentam o Paredão desta semana no Big Brother Brasil 24. O programa, que está em "modo turbo", teve, nesta terça-feira, 2, a formação da berlinda, a eliminação de Pitel e uma Prova do Líder que coroou Lucas Henrique.

A votação foi rápida: o líder Lucas Henrique indicou Davi direto para o Paredão por ser seu adversário no jogo, enquanto MC Bin Laden foi o mais votado pelo restante da casa com cinco votos e pegou a segunda vaga do Paredão duplo. A eliminação ocorre nesta quinta-feira, 4.

Como foi a votação:

- Líder Lucas Henrique indicou Davi ao Paredão;

- MC Bin Laden votou em Matteus;

- Matteus votou em MC Bin Laden;

- Davi votou em MC Bin Laden;

- Beatriz votou em MC Bin Laden;

- Isabelle votou em MC Bin Laden;

- Giovanna votou em Matteus;

- Alane votou em MC Bin Laden.