Christina Applegate tem perda de movimentos por doença: 'Não para de doer'

Christina Applegate, 52, revelou que enfrentou uma crise provocada pela esclerose múltipla que a fez perder temporariamente os movimentos das pernas.

O que aconteceu

O relato da atriz foi feito em seu próprio podcast, nesta terça-feira (2), em que disse se sentir sem energias e com dores no corpo. "Minhas pernas nunca estiveram tão ruins, então não sei o que está acontecendo. Tipo, [estou] sem energia. As [minhas] pernas estão acabadas. Não tem circulação. Não consigo fazer com que parem de doer".

Applegate explicou que essas crises provocam "formigamento insano" e a impedem de realizar atividades básicas, como andar e tomar banho. "Não tomo banho há três semanas porque não consigo ficar de pé embaixo do chuveiro".

Christina também contou que a doença a impede de dormir. "Não durmo há 24 horas porque meu olho está fazendo movimentos estranhos sempre que fecho os olhos e tento dormir".

Após a repercussão de suas declarações na imprensa, Christina Applegate disse estar melhor. Em comunicado à revista People, ela contou que, embora o episódio de seu podcast tenha sido liberado ontem, a gravação ocorreu "há alguns meses", ocasião em que ela enfrentava essas crises provocadas pela doença. A artista revelou em 2021 que foi diagnosticada com esclerose múltipla e, desde então, tem falado abertamente sobre sua rotina com a doença.