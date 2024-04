Bin conta sobre encontro com Diplo e Anita para brothers no BBB 24

Na cozinha do BBB 24 (Globo), Bin compartilhou com os colegas de confinamento sobre o encontro que teve com Anita e Diplo.

O que aconteceu

O funkeiro contou que encontrou Anitta e Diplo, DJ e produtor musical norte-americano, em um estúdio. E que a cantora comentou sobre o ele com o músico.

"Eu estava esperando para passar... e do nada vi a Anitta, o Diplo e fiquei olhando, porque eu já tinha ido para o estúdio com o Diplo e sabia que o Skrillex [DJ e produtor] conhecia o meu trampo, já tinha falado com ele e o Skrillex mostrou meu trabalho para o Diplo. (...) O Skrillex curtia meu som, nós temos uma música juntos eu e ele, mas nunca lançamos", disse Bin.

O brother contou que evitou falar com o famoso e foi a Anitta quem o notou e comentou sobre ele com Diplo: "Ali, Diplo, o Bin Laden...", compartilhou o funkeiro.

"Passou uns meses, o cara tava soltando uns trampos com a Madonna...", afirmou Bin.

