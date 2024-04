BBB 24: parcial UOL atualizada sinaliza mudança após DR tensa de aliados

Ao que tudo indica, a porcentagem de rejeição do brother MC Bin Laden deve diminuir bastante neste paredão. Ele disputa a preferência do público com Davi.

O que diz a enquete

De acordo com a votação do UOL, MC Bin Laden será eliminado com 72,59%. A porcentagem do funkeiro vem caindo em relação às últimas prévias.

Davi aparece com 27,41% dos votos. O número pode ser resultado da situação delicada que o brother está vivendo dentro da casa.

Nas últimas horas, ele protagonizou uma DR com Isabelle, sua principal aliada no jogo. O motorista de aplicativo a questionou sobre o distanciamento dos dois, e Cunhã caiu no choro.

Estou confusa. Estou me sentindo sufocada, pressionada. Essas conversas que a gente teve, esse negócio de voto, por exemplo. Essas conversas sobre a Giovanna me deixaram muito assim...Sei lá, sobrecarregada, desabafou a sister.

O BBB 24 chega ao fim no dia 16 de abril. Até lá, o 'Modo Turbo' realizará mais algumas eliminações extras, a exemplo do paredão que será formado nesta quinta-feira (4).

O resultado do embate entre Davi e Bin será divulgado amanhã. O programa ao vivo começa logo após de "Renascer", a partir das 22h25.