BBB 24: Madrugada tem plano de Buda e Giovanna e desabafo de Isabelle

Os Top 8 do BBB 24 (Globo) teve uma noite calma e de conversas após a eliminação de Pitel — que deixou o jogo com 82% dos votos. Veja os destaques da madrugada abaixo.

O que aconteceu

Líder pela quarta vez na temporada, Lucas Buda foi ao Quarto do Líder e, novamente, não encontrou a foto da esposa: "Acho que a Camila não quer ser exposta, ou será que ela desistiu de mim?"

Em um papo com o grupo Fadas, Davi comentou sobre um possível Top 5 do programa com seus aliados do grupo Fadas: "Estou imaginando... Se sobrar. nós cinco, vai ser um enfrentando o outro no Paredão."

MC Bin Laden enalteceu o que viveu com Giovanna e convidou a sister para sair após o fim do programa: "Foi muito bom tudo o que a gente viveu aqui. [...] Vamos jantar, comer um negocinho, tomar um vinho."

Buda e Giovanna combinaram uma estratégia para a próxima formação de Paredão caso Bin seja eliminado na 17ª berlinda: "Se um de nós pegar o Líder, a gente tem que se indicar."

Em um papo com Alane e Bia, Isabelle desabafou e disse que está preocupada por ter pulado pelada na piscina: "Bateu uma neura, fiquei pensando."

Fora da casa, Pitel descobriu que Buda está solteiro: "Eu já imaginava, de verdade quando ela não apareceu. Mas espero que eles fiquem bem."

A ex-sister também criticou o jogo de Davi no BBB: "Ele não aceita nada, não deita para ninguém. Acho ele um manipulador."

