Pitel critica 'deboches' de Beatriz: 'Acho infantil'

Giovanna Pitel, 16ª eliminada do BBB 24 (TV Globo), participou hoje do Café com o Eliminado no Mais Você.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

A ex-sister conversou com Ana Maria Braga sobre sua passagem pelo programa.

Pitel reclamou dos "deboches" de Beatriz. "Eu não consigo lidar, acho infantil. Eu não consigo lidar, aí eu preferia só ignorar. [...] Ela gosta do embate, porque é a certeza de que a câmera tá em você. Foi isso que eu experimentei dela." Giovanna também criticou a postura de Bia nos Sincerões: "Isso me dava nervoso. [Ela estava] sempre atravessando alguém, era uma loucura."

Ela comentou a decisão da mulher de Buda, Camila, de se separar durante o programa após o brother se aproximar de Pitel. "Isso aí só vai caber a eles dois. Não tenho nada a ver, me tire dessa, pelo amor de Deus. [...] Ele precisa resolver essa situação com ela, porque meus sentimentos sempre foram de muita amizade e admiração. Só não cabe a mim essa situação entre eles dois."

A ex-sister disse que "entendia os limites" que tinha com Buda, porque ela tem um relacionamento aberto e ele não. "Nessa festa [da líder Giovanna, em que Pitel ficou mais próxima de Buda], eu realmente passei um pouco do limite do álcool. Eu não lembro de quase nada. [...] Ainda bem que não aconteceu nada, nunca passamos do limite da amizade." Ela disse ainda que "está bem" com o namorado, Weslley, com quem pretende se casar.

Pitel também elogiou o brother. "Independente do que aconteceu, eu espero que as pessoas vejam muito potencial nele. Ele é um cara inteligentíssimo, que fala de coisas muito importantes."