Após pegadinha de gravidez, Mel Maia curte romance na praia com namorado

Mel Maia, 19, e o namorado, João Maria Pereira, 18, aproveitaram o sol desta quarta-feira (3) para renovar o bronzeado.

O que aconteceu

Flagrados pelos paparazzo, o casal curtiu o dia na praia com direito a muitos beijos e mãos dadas. A atriz elegeu um biquíni cortininha branca para manter a marquinha.

Além de tomarem sol juntinhos, o rapaz foi clicado com a prancha de surf e Mel aproveitou para tirar a areia no chuveiro da praia - e foi secada com a ajuda do namorado.

Mel Maia e namorado Imagem: Dilson Silva / AGNews

Esta é a primeira aparição da dupla depois de fazerem uma brincadeira de que estariam grávidos. A mentira era uma pegadinha de 1º de abril, mas foi furada pela mãe da atriz. O casal assumiu o relacionamento em janeiro deste ano.