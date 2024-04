Após morte do José Venâncio, Buba viverá novo amor em 'Renascer

Nos próximos capítulos da novela de "Renascer" (Globo), Buba (Gabriela Medeiros) viverá um novo amor após a morte de José Venâncio (Rodrigo Simas).

Segundo informações do jornal O Globo, o ex de Eliana (Sophie Charlotte) deve morrer por volta do capítulo 80, na semana do dia 22 a 27 de abril. Venâncio será vítima de uma tocaia armada por Egídio (Vladimir Brichta).

Depois disso, Buba se muda para a fazenda de José Inocêncio (Marcos Palmeira). Por lá, ela viverá um novo amor com outro homem da família.

José Augusto (Renan Monteiro) e Buba irão se apaixonar. "Já estamos gravando as sequências de Augusto com Buba. Será muito fofo", contou o ator que vive o filho mais velho de Maria Santa (Duda Santos) ao jornal Extra.

Ao contrário do irmão, o médico terá coragem de contar para o pai que sua amada é uma mulher transexual. "Quando ele estiver com Buba, vai contar para o pai que ela é uma mulher trans", revelou Renan Monteiro ao Extra.

Antes de se envolver com a psicóloga, Augusto ainda vai se interessar por Lu (Eli Ferreira). Zinha (Samantha Jones) irá perceber o clima de romance entre ele e a professora.

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.