Virginia celebrará aniversário em mansão de Mangaratiba de R$ 27 milhões

Virginia Fonseca, 24, viajou para Mangaratiba, no Rio de Janeiro, para celebrar seu aniversário na mansão de R$ 27 milhões.

O que aconteceu

A influenciadora e Zé Felipe haviam alugado a propriedade anteriormente. Em fevereiro, os dois aproveitaram um fim de semana no local.

No entanto, agora eles são proprietários da casa. Conforme o colunista do Globo Lauro Jardim, o casal comprou a casa por cerca de R$ 27 milhões.

Emerson Sheik era dono da mansão. Além dele, outros jogadores têm casas no mesmo condomínio, como Neymar, Gabriel Jesus e Thiago Silva.

A propriedade comprada por Virginia e Zé Felipe tem 18 mil metros quadrados. Segundo a CNN, com mais de 10 ambientes, também conta com heliponto, espaços para eventos e um píer particular. O lago natural, o spa e o campo de futebol são outros atrativos da mansão.

Antiga casa Emerson Sheik conta com piscina e visual luxuoso Imagem: Cleber Rodrigues

Campo de futebol é destaque em nova casa de Virginia e Zé Felipe Imagem: Cleber Rodrigues

Propriedade de Virginia no Rio de Janeiro tem até spa Imagem: Cleber Rodrigues