'Sincerão' do 'BBB 24' foi morno, com pequeno embate entre Bia e Giovanna

Depois de um dia leve, com uma festa organizada pelos próprios brothers e sisters, o "Sincerão" da noite desta segunda-feira, 1º, no BBB 24 deixou um leve ar de constrangimento na casa. Na dinâmica da qual participaram as emparededas Alane, Bia e Pitel, além da líder Giovanna, cada participante deveria escolher um adversário para defender e outro para criticar.

Eles tinham 30 segundos para defender e um minuto e meio para criticar. Não era permitido a réplica e nem escolher novamente brothers e sisters que já tinham sido tema da dinâmica.

Não houve grandes embates durante o programa ao vivo. O maior desconforto foi quando Bia criticou Giovanna, afirmando que ela era apenas uma "planta" dentro da casa - tema que se refere a quem não participa ativamente do jogo.

Giovanna rebateu a crítica recebida dizendo que Bia quer roubar o espaço dos outros participantes, sobretudo durante as festas, algo sempre citado pelos companheiros da casa.

No final, um participante extra: o apresentador Tadeu Schmidt pediu que Giovanna sorteasse alguém que estava dentro da casa para também entrar no Sincerão. O sorteado foi Lucas Buda.

Matteus e Isabelle não foram criticados e nem defendidos por ninguém.

Vejo como foram as escolhas do 'sincerão':

Alane

Defendeu Bia - "É uma mulher que admiro demais por ser determinada, batalhadora. Ela merece muito estar aqui pelo coração dela".

Criticou Pitel - "A Pitel não está próxima de mim para falar dos meus erros. Apesar de ser uma pessoa que eu admiro, ela aumenta para tentar se salvar. Quem você é quando seu calo aperta, diz muito sobre você".

Bia

Defendeu Alane - "Alane é uma pessoa maravilhosa, é forte, é doce. Se coloca muito no lugar do outro. Não passa por cima de ninguém, é alegre. É uma irmã que eu ganhei".

Criticou Giovanna - "Você sabe que eu fico mal com o Paredão. Você que me desestabilizar, mas não vai conseguir. Você é uma planta. Você não tem um posicionamento próprio".

Pitel

Defendeu Lucas Buda - "Meu parceiro de jogo. Faz tempo que estamos nos aproximando. Me ajuda, me acolhe, me dá uma palavra de conforto. Ele tem sido muito importante na minha caminhada no jogo".

Criticou Davi - "O Davi, para mi, se mostrou contraditório. Um dos grandes posicionamentos dele é falar que não guarda nada para o "Sincerão". Outro dia, em uma conversa ele afirmou que estava guardando algo da Fernanda para falar no "Sincerão". Nunca mediu nada o que falou para o outro".

Giovanna

Defendeu Bin - "O Bin é uma pessoa muito especial para muitos aqui dentro. Teve atitudes questionáveis, mas tem um coração gigante. É ótimo quando quer colocar a gente para cima".

Criticou Bia. "Eu nunca tive nada contra você, particularmente. Acho que você faz o seu trabalho, não tenho nada contra. Eu não sou a pessoa que vou me posicionar para a câmera, talvez por isso você me ache planta. Acho que você, às vezes, quer tomar o espaço de outras pessoas".

Lucas Buda

Defendeu Pitel - "É uma mulher incrível. É uma pessoa que se reconhece no que se dispõe a fazer. Não tem medo de errar, falar o que pensa. Você esta ensinando muito para mim e para o País".

Criticou Alane - "Você já provou pra gente que você consegue segurar a onda de suas punições. Só que você encabeçou o primeiro Tá com Nada e o segundo que está vindo. Você prova que não está empenhada (em evitar a punição)".