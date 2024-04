Falta de patrocínio e atraso: por que REP Festival é adiado para 2025?

REP Festival anunciou nesta semana que a edição de 2024 será adiada para o ano seguinte.

O que aconteceu

Festival de rap não acontecerá em 2024 por falta de patrocínio. Line-up será mantido para a edição de 2025, que acontecerá nos dias 19 e 20 de abril, no Parque Olímpico. "Para garantir a melhor experiência possível, a organização do Rep Festival decidiu adiar a edição 2024 para 2025, devido a não concretização de um importante patrocínio", disse a organização em nota.

Segundo o festival, quem comprou o ingresso para 2024 receberá reembolso automaticamente por meio da plataforma de vendas. "Por essa troca, pedimos sinceras desculpas aos artistas participantes do festival, ao público e a todos que acreditam na cena do rap, nossa grande paixão"

As vendas continuarão abertas e atualizações sobre o festival serão informadas nas redes sociais do Rep Festival. Racionais, Veigh, Cabelinho, Orochi, Djonga, Ryan SP, Poze, Maneirinho, Oruam e Xamã seguem confirmados para 2025.

Como vocês podem imaginar, essa não foi uma decisão fácil! Lutamos muito aqui nos bastidores para reverter a situação e viabilizar esse encontro para 2024. Acontece que um patrocínio muito importante para a realização do festival não se concretizou a tempo (essas coisas são burocráticas mesmo), causando atrasos em nossa agenda e inviabilizando a montagem do nosso festival.

REP Festival via Instagram Stories

O REP Festival é um evento importante para fortalecer o movimento do rap no Brasil e, desde a sua estreia, em 2019, vem crescendo e se consolidando como uma referência no cenário nacional. Em 2022, o festival fez história, com mais de 70 mil pessoas no Parque dos Atletas, mostrando a força e a popularidade do gênero.

O festival retornaria em 2024 após uma edição caótica impactada por fortes chuvas no Rio de Janeiro, que levaram ao cancelamento da programação de domingo, em 2023. O público que tinha ingressos para esse dia foi reembolsado, e os que tinham ingressos para o sábado, que também enfrentou dificuldades por causa das chuvas, teriam desconto em 2024. Além disso, aqueles que compraram passaporte para os dois dias da última edição receberão entradas para um dos dois dias, a escolher, neste ano. Benefício será mantido para 2025.