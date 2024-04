Quem matou Bruno? Investigação faz 'Elas por Elas' bombar nas redes sociais

No capítulo de terça (02), da novela das 6 "Elas por Elas" (Globo), as sete amigas se reuniram na casa da serra de Helena (Isabel Teixeira) para investigar a morte de Bruno (Luan Argollo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

O que aconteceu

Natália (Mariana Santos) teve uma lembrança da noite do crime, tendo certeza que Sérgio (Marcos Caruso) foi o culpado. "Um homem! Quem matou o Bruno foi um homem. Eu tenho certeza. Era um homem! Foi um homem quem empurrou o Bruno no precipício", disse ela.

Com a revelação do crime, a novela das 6 ficou em 1º lugar nos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter). "Olha o paralelo da cena! Quem não gosta dessa novela é maluco", brincou um usuário da rede social.

A atuação de Mariana Santos foi muito elogiada pelos internautas. "O desesperado da Natália. Mariana Santos é muito boa!", escreveu um telespectador. "Mariana Santos você é a maior artista desse mundo", elogiou um segundo.

Além disso, os fãs da novela repercutiram o fato de Sérgio ser o assassino. "Eu sabia, foi o Sérgio", disse um internauta. "Foi o Sérgio! Eu tô chocada", afirmou outra.

O Sérgio chegando bem na hora que a Natália lembra que um homem matou o Bruno #ElasPorElas pic.twitter.com/tCK8V7XOR7 -- Beatriz (@eurochabeatriz) April 2, 2024

Olha o paralelo da CENA!

QUEM NÃO GOSTA DESSA NOVELAAAAA É MALUCOOOO #ElasPorElas pic.twitter.com/AQv21UWuQy -- Leila (@LeilaKaline2) April 2, 2024

O desespero da Natália. Mariana Santos é mt boa. #Elasporelas pic.twitter.com/U2kuh6RyBn -- Sérgio Santos (@ZAMENZA) April 2, 2024

MARIANA SANTOS VOCÊ É A MAIOR ARTISTA DESSE MUNDO #ElasPorElas pic.twitter.com/QXvsBv2l70 -- camis (@camisdemarre) April 2, 2024

"Eu lembrei! Não fui eu quem matou o Bruno, foi um homem!!!"



EU SABIA, FOI O SÉRGIO #ElasPorElas pic.twitter.com/Xdw7NnOJfh -- Will (@ItismeWill) April 2, 2024

novela tá boa demais hoje, esses flashbacks revivendo o passado junto com o presente está um absurdo de bom e sinto que só vai melhorar #ElasPorElas pic.twitter.com/OHOrILQYX9 -- duda (@dudaninaa) April 2, 2024

que capítulo excelente, uma boa forma de descobrir oq houve c o Bruno, todos os elementos juntos, barraco, surtos, os flashbacks. Além da atuação FODA da Mariana sobre oq houve com o Bruno, ARTISTAS DEMAAIS #ElasPorElas pic.twitter.com/f4wwQdPH4a -- nih. (@nihcelest) April 2, 2024

A novela "Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.