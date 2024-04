Por R$ 950, público poderá conhecer castelo onde rainha Elizabeth 2ª morreu

Pela primeira vez, o rei Charles 3º está abrindo as portas dos aposentos reais do Castelo de Balmoral.

O que aconteceu

Pelo valor de 150 libras esterlinas, cerca de R$ 954, turistas poderão conhecer o interior do Castelo de Balmoral, na Escócia, e ainda terão o direito de ter um chá da tarde. O ingresso mais barato, pelo preço de R$ 637, não inclui a tradicional refeição inglesa.

O anúncio oficial obtido pelo The Sun afirma que os visitantes "podem ver uma seleção de quartos dentro do Castelo que são usados por suas Majestades e outros membros da família real". A propriedade escocesa é conhecida por ser a mais privada da realeza britânica, até então, visitantes só tiveram acesso ao seu salão de baile.

Intitulado The Balmoral Experience, o passeio é exclusivo para adultos e será acompanhado por guia que contará a história do castelo. Segundo fontes do jornal inglês, o rei Charles 3º tem como objetivo abrir mais as propriedades reais para levantar mais dinheiro para a coroa.