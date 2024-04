Aliança com Nanda, flerte de Buda e rixa com Bia: Pitel é eliminada do BBB

Pitel foi a décima sexta eliminada do BBB 24 (Globo). Ela recebeu 82% dos votos na disputa contra Alane (12,38%) e Beatriz (5,62%). Ao todo, o Paredão recebeu 32.361.426 votos.

Como o Paredão foi formado

BBB 24: Alane, Beatriz e Pitel estavam no Paredão Imagem: Reprodução/Globoplay

Pela terceira vez na liderança, Giovanna indicou Beatriz direto para o Paredão.

Por terem os piores tempos na Prova do Líder, Alane, Beatriz e Isabelle tiveram consequências. A bailarina foi emparedada, a vendedora teve que seguir o jogo e a dançarina manauara ficou imune.

No Confessionário, Pitel foi a mais votada. Com isso, o Paredão foi formado com Alane, Beatriz e Pitel.

Visão de jogo, flerte de Lucas, Poder do Falso e mais: a passagem de Pitel pelo BBB 24

Giovanna Pitel elegeu grupo favorito do BBB 24 Imagem: Reprodução/Globoplay

Aliança com Fernanda. Desde o início, Giovanna Pitel se aproximou de Fernanda e foi sua aliada até o fim de sua permanência no jogo. Em uma festa, as duas até deram um selinho. Na reta final, tiveram uma DR, e a confeiteira desabafou sobre as mudanças na amizade e não ter sido "brifada".

Estratégia de jogo. A participante reforçou que era ideal criar grupos para se salvar no decorrer do programa, apontando que "um grupo vai mais longe do que uma pessoa sozinha".

Fake news de Yasmin. A sister comentou que viu notícias sobre Yasmin Brunet ter uma rede de tráfico humano. A história aconteceu em 2022, mas é uma mentira.

Novo Gil do Vigor na casa. Pitel comparou Beatriz a Gil do Vigor e disse que os dois tinham uma "vibe parecida".

Cena de prova viralizada. Ao lado de Rodriguinho, a sister viralizou com uma cena durante a Prova do Líder. Nas redes sociais, espectadores compararam o movimento do carrinho com o ato sexual.

Bonde da Karol Conká. A assistente social brincou que seu grupo seria associado ao da cantora no BBB 21. "Explícito que a gente vai ser visto como o bonde da Karol Conká", afirmou.

Incômodo com jogo de Bin Laden. A integrante do Pipoca revelou que não entendia o comportamento "leva e traz" do MC no jogo e concordou com Fernanda sobre ele atacar todos da casa. Em outra ocasião, brincou que ele era o "perseguido de Taubaté".

Suposto favoritismo no BBB 24. A sister apontou que o grupo de Beatriz, Leidy, Marcus, Deniziane e Matteus seria o favorito da edição, justificando: "um homem gay muito animado [Marcus], uma mulher negra [Leidy] muito bem posicionada e animada [?] Olha esse grupo, olha o perfil que o Brasil acolhe. Temos o casal [Matteus e Deniziane], que é a 'fic' do sofá. Uma mulher que ganhou uma prova de 18 horas por um carro, e temos uma pessoa virgem [Beatriz], inocente, alegre, vivendo um sonho". Ela ressaltou ainda que seu grupo não era o favorito, servindo para "dar enredo".

Apoio de Gil do Vigor. Nas redes sociais, o ex-participante do BBB 21 afirmou gostar muito de Pitel e Fernanda e declarou seu apoio à dupla.

Revolta com brothers. Concordando com Fernanda, a assistente social criticou Nizam e outros brothers que comentaram sobre as mulheres da casa.

Crítica a rivais. Pitel apontou que Isabelle tinha um "jogo cômodo" na casa e avaliou que Davi "caçava brigas desnecessárias" — mais tarde, ela o apelidou de "exterminador de Camarotes" em um papo com Yasmin Brunet.

Desabafo sobre o pai. A sister chorou sozinha no confinamento e, depois, Rodriguinho perguntou o que havia acontecido. Ela explicou sobre a relação com o pai.

Limites em festa. A confinada defendeu Davi após seu comportamento com ela ser questionado em uma festa. Nas redes sociais, o brother foi acusado de importunação sexual por algumas pessoas, mas Pitel reforçou que ele "não passou dos limites".

Sem reality na mira. Pitel afirmou que não participaria de A Fazenda (Record) e relembrou a participação de Cezar Black.

Alvo de flertes. Lucas Henrique flertou com a assistente social em vários momentos. Por isso, sua esposa, Camila Moura, declarou que seu casamento havia chegado ao fim. Ela não apareceu em um vídeo do Anjo do marido e Pitel e Fernanda riram da situação.

"Dona" de página de fofoca. A Pipoca contou que foi acusada de ser dona de um site de fofoca na escola.

Poder do Falso. Ao achar uma mala deixada pelo invasor, disputou com Fernanda o Poder do Falso. Ela adivinhou que era uma trollagem, mas fingiu que ele valia algo para a casa. Por entrar na brincadeira, Tadeu Schmidt revelou a ela que não contaria aos demais.

Bate-boca com Beatriz. As duas discutiram no Sincerão e foram repreendidas pelo apresentador. Depois, a vendedora tirou satisfação com a assistente social.

Análise de treta entre MC Bin Laden e Davi. A sister apontou que o programa não expulsaria os brothers se um deles fosse o favorito do público.

Expectativa com famosos e comparação com Arthur Aguiar. A participante ressaltou que o público criava expectativa sobre os Camarotes do programa e alfinetou o campeão do BBB 22, apontando que "ninguém esperava nada de um traidor" e que ele surpreendeu a todos.

Invisibilidade em liderança. A assistente social opinou que foi "invisibilizada" como Líder por não fazer a sua indicação. Ela havia colocado Matteus e Beatriz na Mira, mas como Matteus venceu a Prova do Anjo, Beatriz foi a única opção a ir para a berlinda. Com isso, Tadeu não deixou ela fazer o tradicional discurso de indicação.

Desesperança. Nos últimos dias no confinamento, Pitel desabafou que estava com uma "sensação de perda" e não sabia como mudar isso.

