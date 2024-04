Pela primeira vez, Letícia Spiller comenta sobre suposta relação com Nizam

Letícia Spiller, 50, falou sobre o status de seu relacionamento com o ex-BBB Nizam, 32.

O que aconteceu

A atriz, que teve algumas aparições públicas acompanhada do ex-BBB, rasgou elogios ao rapaz. "Ele é um amor de pessoa, uma pessoa encantadora, muito querida. No mínimo uma grande amizade", falou em conversa com a Quem.

Quando questionada sobre o seu status de relacionamento, Letícia garante que não tem novidades. "Assim que eu tiver novidades, vou falar para vocês".

Nos últimos dias, Nizam também falou sobre sua relação com a atriz. "É claro que amigos nós somos, mas ainda é muito cedo para responder essa pergunta", ressaltou ele.