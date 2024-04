Parcial enquete UOL atualizada: veja porcentagem de quem sai do BBB 24 hoje

Do UOL, em São Paulo

Ainda no 'Modo Turbo', o BBB 24 eliminará mais um participante nesta terça-feira (2). Alane, Beatriz e Pitel disputam a preferência do público no paredão.

O que diz a enquete

De acordo com a enquete UOL, atualizada às 12h25, Pitel sairá do programa com 79,98% dos votos.

Na sequência aparece Alane, que têm aumentado sua porcentagem nas últimas horas. A sister, que até então não tinha alcançado 10%, agora aparece com 13,34% dos votos.

Beatriz é a participante com a menor probabilidade de perder nesta berlinda. A atriz tem apenas 6,68% dos votos.

O resultado da eliminação será anunciado no programa ao vivo do BBB 24 de hoje. A edição começa logo após a novela "Renascer", a partir das 22h25.