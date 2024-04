Nostalgia e turnê em estádios: saiba como será o aguardado retorno do TXT

O grupo Tomorrow x Together fez uma coletiva de imprensa sobre o aguardado comeback na madrugada desta segunda-feira (1). O evento ainda contou com o lançamento do novo álbum, "minisode 3: Tomorrow".

Pose da coreografia de "Deja Vu" na coletiva do TXT Imagem: Divulgação/HYBE

Com pouco menos de uma hora de duração, o evento que Splash acompanhou teve abertura com os membros se apresentando individualmente para fotos. Cada um ficava cerca de 2 minutos posando para os fotógrafos do local, já com a roupa que utilizam na performance do lead single, "Deja Vu".

A ordem de apresentação foi a de costume dos grupos de k-pop: líder, seguido do mais velho ao mais novo, o maknae (portanto tivemos a sequência Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun e Hueningkai). Em seguida, os cinco membros posaram para algumas fotos juntos, incluindo alguns spoilers da coreografia do refrão da canção, com a cabeça para o lado e os braços para cima, bem emos dramáticos.

Performance de "Deja Vu" no comeback do TXT Imagem: Divulgação/HYBE

"Deja Vu": sofisticada e com corografia complicada

Hueningkai comentou que está muito feliz com o comeback, pois houve um crescimento nítido deles. Yeonjun complementou: "Estou muito feliz com o resultado, mudamos várias vezes muitas coisas desse comeback que queríamos entregar o melhor trabalho possível, e acho que conseguimos".

Para Taehyun, uma das maiores características do grupo é a qualidade sempre alta de todos os discos que eles lançam, e esse não é diferente. "Espero que as moas gostem tanto quanto a gente", disse o cantor.

O single principal do álbum, "Deja Vu", é descrito como uma música de angústia, para colocar tudo para fora. E o grupo já é conhecido por lançar faixas que contemplam muito os fãs de música emo.

Beomgyu explicou que a faixa-título é sofisticada: "Deja Vu fala sobre um momento do futuro onde nos veremos novamente, pensamos muito na emoção que queríamos passar. Quando escutei a versão final fiquei muito satisfeito com a vibe geral da música".

Já Soobin confessou que a coreografia é bem difícil de ser executada. "Deja Vu tem a coreografia mais legal de todas e foi bastante desafiador aprender e aperfeiçoar para mostrar para as moas", disse o líder do grupo.

Nostalgia e crescimento definem o comeback

Após apresentarem o MV do single e mostrarem a performance no showcase para a imprensa, os integrantes fizeram questão de reiterar como todas as eras deles são conectadas e contam uma história. "O single remete a outros mais antigos, como 'Crown' e 'Run Away'. As letras e imagens se interligam", explicou o maknae Hueningkai.

Hueningkai na coletiva de "minisode 3: tomorrow" Imagem: Divulgação/HYBE

Tanto Beomgyu quanto Soobin fizeram questão de reiterar que a música nova é uma mistura de algo novo e diferente do que eles já fizeram, com a marca "txt" que eles sempre dão nas canções.

Com tantas conexões que remetem ao início do grupo lá em 2019, Yeonjun fala da segunda música do disco, que tem apenas sete segundos e é em código morse. "Fomos apresentados ao público com código morse, então foi muito nostálgico termos uma faixa assim no tomorrow".

O grupo elogiou muito o "trio de ouro" que compôs e produziu a faixa principal, e trabalha com eles desde quando a Big Hit era mato. Slow Rabbit, Bang PD e Supreme Boi são figuras importantes tanto na história da empresa quanto de ambos os grupos que saíram dela (BTS e TXT). Yeonjun se mostrou muito grato por todas as colaborações.

Taehyun explicou que Slow Rabbit pediu que ele entregasse tudo nos adlibs da canção; "Ele me falou para dar minha alma e eu dei", falou o cantor sorrindo.

Taehyun na coletiva de "minisode 3: tomorrow" Imagem: Divulgação/HYBE

O MV de "Deja Vu" é bastante emotivo e exigiu da veia artística deles. Beomgyu explicou que não fazia ideia para onde olhar na cena que teve que contracenar com Yeonjun, e que ficou até envergonhado, pois Yeonjun começou a chorar e entrou mesmo no papel. "O diretor fez tudo, explicou o que queria e eu chorei sem medo", disse.

Beomgyu na coletiva de "minisode 3: tomorrow" Imagem: Divulgação/HYBE

Ao serem questionados sobre o que essa nova era significa para eles, Hueningkai brilhou muito ao responder sobre crescimento: "Todos nós crescemos muito física e emocionalmente. Estamos melhores nos detalhes, conseguimos atingir diferentes camadas de emoções, mais nuances nas tristezas e alegrias diferentes que queremos mostrar para as moas".

Conexão com os fãs e o poder da música

Para o grupo, contar histórias através de músicas boas é essencial para se conectar de verdade com os fãs. E o maior desejo de todos é que o fandom goste de ouvir o que eles querem tanto contar. Yeonjun explica que apesar de algumas vezes confusa, a narrativa do grupo é bonita e merece ser apreciada como um todo.

Yeonjun na coletiva de "minisode 3: Tomorrow" Imagem: Divulgação/HYBE

Quando perguntados sobre shows e performances, todos os integrantes se mostraram eufóricos com as futuras datas - muitas ainda não divulgadas - em novas cidades e em arenas e estádios. Soobin confessa que gosta muito de fazer shows em estádios: "O meu objetivo é fazer shows cada vez maiores para mais moas nos assistirem. Adoro fazer shows grandes".

Soobin na coletiva de "minisode 3: tomorrow" Imagem: Divulgação/HYBE

Foi bastante interessante ouvir Taehyun falar sobre as dificuldades que eles enfrentam e como eles superam: a música tem um poder gigantesco. "Quando estamos no pior momento, a música nos dá energia e nos faz querer seguir nosso caminho. Espero que as nossas músicas também deem energia para quem precisa. Uma das nossas novas músicas, Quarter Life (unit dele com Beomgyu e Hueningkai), fala sobre crises de jovens adultos, sobre nossos questionamentos e acredito que todos nós passamos por isso. É ótimo falar abertamente sobre para podermos dividir e superar nossos medos e anseios. A música ajuda muito." completou o cantor.

É nítido o amadurecimento do grupo, que em pouco mais de cinco anos já possui uma carreira com diversos álbuns excelentes que mostram a evolução deles como artistas e solidificam o lugar deles no pop coreano, com qualidade, coesão e uma boa narrativa, algo que muitos grupos tentam e se perdem no meio do caminho. Hueningkai define muito bem o lugar onde eles estão atualmente: "Tomorrow abraça todas as eras e é o nosso trabalha mais forte". E fica claro que a força do grupo é dar voz aos cinco integrantes e confiar nas escolhas que eles fazem, principalmente musicais.

"Minisode 3: Tomorrow" já está disponível em todas as plataformas de músicas e pode ser escutado aqui: