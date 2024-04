Larissa Manoela quer engravidar em três anos: 'Desejo ter família grande'

Larissa Manoela, 23, se casou em dezembro do ano passado com André Luiz Frambach, 27, e curte a fase de bodas de pipoca do matrimônio. Apesar de ter subido ao altar há pouco tempo, a atriz já tem planos de engravidar e realizar o sonho de ser mãe nos próximos anos.

Sempre tive o sonho de casar e ser mãe. Mas essa segunda parte ainda está longe de se tornar realidade. Eu e o André [Luiz Frambach, marido da atriz] contamos nossa história de uma maneira única e especial.

Larissa Manoela

"Não é um plano para agora"

Larissa Manoela não esconde de ninguém que deseja se tornar mãe num futuro próximo. "Tenho muita vontade. Faço acompanhamento ginecológico por conta da endometriose e sei que ela não vai me impedir de engravidar, mas não quero adiar muito, por isso tenho que planejar os próximos anos. Não é um plano para agora, mas para daqui cerca de três anos. O tempo passa muito rápido, por isso preciso pensar, assim como mulheres que gerem seus negócios, a longo prazo".

Apesar da vontade, a artista, hoje, está focada na estruturação da vida pessoal e profissional desde que assumiu as rédeas de suas finanças. Seu objetivo é conseguir planejar a gravidez para curtir e até pausar a carreira para viver toda a experiência da maternidade.

A maternidade precisa entrar nos meus planos, porque tenho desejo de ter uma família grande, mas isso demanda tempo. E quando acontecer, quero desacelerar. Estou ativa o tempo todo, com meus trabalhos e com a empresa. Não quero parar, porque não conseguiria, não sei viver sem minha profissão, mas vou precisar equilibrar as atividades.

Larissa Manoela

Aos 23, Larissa se diz feliz com os rumos de sua vida e preparada para encarar os novos desafios que o destino lhe guarda. "Hoje tenho minha casa, minha família, meus filhos peludos e tenho vontade de ser mãe. Sou muito realizada e almejo chegar mais longe. Nossos caminhos não são lineares. Sou uma mulher de 23 anos, casada, que tem seu próprio negócio e liberdade na vida e na carreira, mas guardo minha essência no coração".

Clique aqui e leia a entrevista completa de Larissa Manoela à Universa.