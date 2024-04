João Pedro parte para cima de José Bento e ameaça o irmão em 'Renascer'

Nos próximos capítulos da novela das 9 "Renascer" (Globo), João Pedro (Juan Paiva) ameaça bater em José Bento (Marcello Melo Jr).

Tudo começa quando o advogado questiona o irmão sobre as vendas do cacau das terras que está cuidando. "Com que direito você me faz uma coisa dessa?", pergunta o mais velho. "Oxe... não era esse o nosso trato?", responde o outro.

Os dois começam uma grande discussão. "De que você iria cuidar da fazenda, não vender todo o nosso cacau sem nos prestar satisfação!", afirma José Bento. "Por que você num veio atrás de satisfação enquanto a gente tava aqui, dando um duro danado nas suas terras?", fala João Pedro.

O namorado de Kika (Juliane Araújo) acusa o caçula de roubo. "Porque eu nunca pensei que você fosse meter a mão no que é nosso!", diz.

Nesse momento, João Pedro ameaça bater no irmão. "Fale, que eu lhe meto a mão por riba da cara! Me chame de ladrão de novo que é pra você ver!", grita.

José Inocêncio (Marcos Palmeira) se mete na briga e defende o filho mais novo. "Você não vai meter a mão na cara de ninguém, João Pedro!", afirma ele.

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.