João Guilherme exibe corpo antes e depois da Páscoa: 'A gente corre atrás'

João Guilherme, 22, mostrou o antes e depois de seu corpo após celebrar a Páscoa.

O que aconteceu

O ator compartilhou com os seguidores a diferença no corpo. Nos stories do Instagram nesta terça-feira (2), ele brincou com a situação.

Na academia, o artista exibiu o abdômen. "O nome disso é Páscoa", zombou na rede social. Em outro story, reforçou: "F*da-se, a gente corre atrás".