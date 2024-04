Injustiçada? Pitel deixará BBB com mais rejeição que Fernanda e Rodriguinho

Pitel é a favorita para ser eliminada do BBB 24 (Globo) hoje (2), segundo indicam as parciais da enquete UOL.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

No Central Splash de hoje, Chico Barney disse que a sister até cativou o público, mas deve sair com uma porcentagem de rejeição ainda maior do que a de seus aliados. "Nunca tinha visto uma rejeição à Pitel. Sentia que o público do sofá nunca gostou do Rodriguinho e Fernanda, mas a Pitel era 'legal', salvou o Rodriguinho e humanizou a Fernanda", comentou.

Bárbara Saryne disse que a "rejeição" da sister é devida à configuração do Paredão, em que participam Alane e Beatriz. "Rodriguinho e Fernanda tiveram uma divisão de votos no Paredão com outros Gnomos", explicou.

Chico acrescentou que parte do público não se conectou com o humor ácido e a postura "desencanada" de Pitel, que transparece um cansaço por parte dela. "Essa é uma temporada de gente encanada […] e muito esforçada", disse. "Pitel foi divertida, mas passou para parte do publico uma falta de comprometimento que foi fatal".

"Dá a impressão que é uma falta de interesse e vontade de estar ali, uma preguiça", concordou Saryne. "Ela também tem o conteúdo dela, mas sua entrega fica desproporcional a dos demais brothers".

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 16º Paredão? Resultado parcial Total de 683227 votos 13,28% Alane 6,66% Beatriz 80,06% Pitel Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 683227 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

