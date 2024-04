Hidratante com cor da MAC: Vanessa Rozan diz se produto viral vale a pena

Um hidratante facial com cor que viralizou nas redes sociais é o tema do episódio do Lab da Beleza desta terça-feira (02/02). A apresentadora de TV, maquiadora e pesquisadora Vanessa Rozan testa o Strobe Dewy Tint, da MAC Cosmetics, que promete hidratar a pele e proporcionar um efeito luminoso. Mas será que o produto vale a pena?

Vanessa testa dois tons do hidratante, os de número 1 e 3. A expert aplica o produto com os dedos e, pela sua textura, compara-o com um protetor solar com cor. O hidratante da MAC, segundo o rótulo, porém, não protege contra o sol.

O efeito luminoso é percebido logo nos primeiros instantes depois da aplicação. "Ele tem um acabamento que dá um efeito 'glow' na pele", elogia a maquiadora. Mas Vanessa também deixa um "aviso para os navegantes": o hidratante pode não ser o ideal para peles oleosas.

"A gente precisa pensar se esse produto funciona sozinho ou, de repente, precisa ser acompanhado de um corretivo mais fosco, por exemplo", sugere. Assista ao vídeo acima para saber o veredito da expert.

Às terças e sábados, Vanessa vai desvendar trends das redes sociais, testar produtos, mostrar opções mais baratas de produtos gringos queridinhos —os "dupes"—, além de levantar debates importantes no formato "maquia e fala". Sempre em vídeos curtos, com muita informação e bom humor.