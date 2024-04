GNT encerra faixa de reprise de novelas após 'Verdades Secretas'

Após exibir "Verdades Secretas" (Globo) desde janeiro, o canal GNT substitui o folhetim por uma série americana a partir de 15 de abril.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Sendo exibida de segunda à sexta a partir da meia-noite, "Verdades Secretas" será substituída por "The Good Doctor". "A 6ª temporada de 'The Good Doctor' substitui 'Verdades Secretas" a partir do dia 15 de abril", informou a assessoria do canal GNT para Splash.

Lançada em janeiro, a nova faixa do canal foi anunciada como uma homenagem à dramaturgia. "O canal GNT inaugura uma nova faixa dedicada à dramaturgia com a reexibição da trama de Walcyr Carrasco, exibida originalmente em 2015 pela Globo", dizia o comunicado de estreia da reprise de 'Verdades Secretas'.

Essa foi a segunda reprise do folhetim protagonizado por Camila Queiroz. A novela já havia sido reapresentada na Globo em 2021.