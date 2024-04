Fernanda não queria abraçar adversários após ser eliminada do BBB 24

Fernanda revelou que não queria ter abraçado os adversários após ter sido eliminada do BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Em entrevista ao Gshow, ela relembrou sua saída da casa. Ela trocou apertos de mão com os integrantes do quarto Fada e não falou com Davi. Eles não eram próximos dentro do programa.

Fernanda disse que não se lembrava exatamente como foi, mas pretendia ficar nas amenidades. "Estava indo embora e, na verdade, eu vou ser muito sincera. Foi o seguinte: eu, na minha humilde opinião, e como gosto de ser, queria abraçar os meus amigos e só apertar a mão dos meus adversários".

Ela explicou que quando foi se despedir de Isabelle, a sister lhe ofereceu um abraço. "Aí ficou aquela coisa de ter que o outro, também, dar um abraço, porque ela já tinha dado. Só que eu não queria o abraço. Não por não querer esse sentimento, é porque era mais uma questão de respeito",

BBB 24 - enquete UOL: o que eliminou Fernanda no 15º Paredão? Resultado parcial Total de 1663 votos 4,21% Amizade com Rodriguinho e Pitel 27,24% Ser chamada de grosseira no jogo 7,16% Falar do corpo da Alane em treta 8,18% Ficar apenas entre academia e quarto 4,27% Cair no Paredão errado 33,55% Jogar só deitada na cama 15,39% Ser do Gnomos Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1663 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash