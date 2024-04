Eliezer retira a harmonização facial e diz que teve distorção de imagem

Hoje, Eliezer contou para seus fãs e seguidores que retirou sua harmonização facial, realizada após sua saída do BBB 22 (Globo).

O que aconteceu

O ex-BBB começou a reverter o procedimento no ano passado, após perceber que sofreu de distorção de imagem. "Comecei a tirar no final do ano passado, comecei a reverter o processo do ácido, da mandíbula, do queixo, então meu rosto voltou a ter a anatomia normal. O que aconteceu comigo foi uma grande distorção de imagem. Quem me mostrou que eu poderia estar foi com isso foi a Viih, depois de uma foto minha que viralizou".

Eliezer levou um susto ao ver como estava seu rosto sem a barba. "Ano passado eu tirei toda a barba e fiquei com o rosto liso, foi aí que eu vi o formato do meu rosto. Todas as vezes que preenchi foi por debaixo da barba, e quando tirei a barba e vi como estava meu rosto. Naquela semana, eu fui em um evento com a Viih, a foto viralizou, e eu tinha certeza que aquela foto estava editada para jogarem hate em mim. Pedi a foto original pro fotógrafo, pra minha surpresa, eu vi que naquela foto era eu mesmo. Foi ali que eu caí na real", continuou.

Sua esposa, Viih Tube, foi quem o alertou sobre a possível distorção de imagem. "A Viih que me alertou sobre a distorção de imagem, e eu nem sabia o que era isso. Ela questionou se eu preenchi porque queria, ou se eu queria que as pessoas parassem de me chamar de feio. Percebi que a única vez que preenchi a cara por mim, foi antes do Big Brother. Todas as outras vezes eu fiz realmente pra parar de ser chamado de feio".