Deborah Secco expõe tara por anal, engolir gozo e sexo tórrido com famosa

Deborah Secco, 44, admitiu que sente muito prazer no sexo anal é que curte engolir o gozo de seu parceiro no sexo.

O que aconteceu

A atriz afirmou que ama sexo anal. "Eu amo dá o c*. Acho gostosíssimo. Tenho inclusive uma aula de como fazer sem doer. Para mim, o sexo anal incha o meu clitóris, aí encosta no clitóris, eu gozo. Então o sexo anal para mim é legal, muito prazeroso. Não faço por pressão masculina, faço porque é legal para mim", declarou no programa Surubaum.

Secco contou que "nunca" cuspiu o gozo e até lambe quando cai na barriga. "Eu nunca cuspi e te digo mais: às vezes goza na barriga e eu vou lamber. Tem uns que tem gosto de éter, mas tem uns que são gostosinhos".

Deborah relatou sexo tórrido com outra famosa que gozava muito e ela engolia tudo. "Eu tive uma mulher, juro para vocês, que era tipo um copo d 'água. [Eu engoli] tudo. E foram vários copos d 'água, assim, na minha cara, molhava meu cabelo, juro. Essa foi sem dúvida a mulher mais gostosa com quem eu já transei. E ela sabe quem é, ela é famosa".

Secco admitiu já ter feito sexo com casal lésbico e heterossexual e que levou outros casais para transar com ela e o marido, Hugo Moura. Ainda, ela expôs desejo de transar com Giovanna Ewbank, que já recusou convite para ménage, e a drag queen Pabllo Vittar.

Deborah Secco também contou que não curte transar na hora que vai dormir. "Gosto de transar em momentos assim: tô saindo para trabalhar, me pega ali rápido, quando estou me arrumando para sair. Gosto de mentir desejada".