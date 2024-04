Davi e Isabelle discutem: 'Nem tudo aqui é estratégia, Davi'

Nesta tarde (1), no Quarto Fadas do BBB 24 (Globo), o clima ficou tenso entre Davi e Isabelle. O brother questionou a manauara sobre a aproximação dela com Giovanna e a dupla se desentendeu.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Depois da ação contra dengue, Davi disse para Isabelle que está preocupado com a aproximação da mineira e da manauara: "Essa parada, sabe?! A Giovanna não fala com você, tal, vocês estavam bem afastadas, aí agora, do nada, assim, você começam a ficar juntas", começou o brother.

"Como seria essa preocupação?", questionou Isabelle.

"Preocupação, porque não sei se ela tá usando isso como estratégia para não ir pro Paredão", explicou Davi.

"Não, tem nada a ver, nem tudo aqui é estratégia, Davi", retrucou a dançarina.

"Não, aqui é um jogo, entendeu? Você não visa isso, mas eu tô falando de mim", disse Davi ao interromper a sister.

"Mas eu acho que ela não visa. Nem tudo as pessoas visam assim como estratégia. Acho que ela tem um carinho por mim, mas é perceptível que a gente tá realmente em lados diferentes e só quer falar coisas de convivência normal. É o que eu acho", afirmou a manauara.

Ao perceber que a sister não concordaria com ele, Davi disparou: "Mas você é uma pessoa que não me escuta, você não me ouve, você quer levar as coisas sempre pro seu lado".

"Eu posso responder ou não? (...) Você já tem sua opinião formada, não vou responder, não. Tá tudo bem pra mim", ponderou Isabelle.

"Você está jogando em grupo com a gente", alertou ele, e a sister concordou "Sim!".

Então, você quer tirar essa carga de que você fez isso", disse Davi.

"Carga? Davi, eu não tô entendendo essa conversa, de verdade. Eu não tô conseguindo entender essa conversa que a gente está tendo aqui", reclamou Isabelle.

"Você não tá conseguindo entender?", perguntou o baiano.

"Não, porque que a gente tá tendo essa conversa nessas afirmações?", disse a dançarina.

"Oshi, porque isso aqui é jogo, minha filha!", exclamou o brother.

"Não, pois é, mas para mim não tá tão confortável, tá estranho...", disse Isabelle sobre a conversa.

"Tá um pouco incisiva, de relembrar fatos, relembrar coisas que já foram resolvidas...", continuou a sister, sobre questões do passado que Davi tentou inserir no assunto.

"Eu tô falando", reclamou Isabelle ao ser interrompida por Davi.

A dupla discutiu um pouco sobre a dificuldade de conversar e cada um respeitar o momento de fala do outro e Davi disse que Isabelle não estava prestando atenção no que ele estava dizendo.

"Me desculpe, me desculpe se eu ofendi você, eu não vou mais falar, tá bom?", disparou a manauara.

"Você não quer falar? Oshi, aqui é um jogo de divergências de opiniões, minha filha", respondeu o brother.

"Tá bom, vou no banheiro e já volto, pode ser?", disse Isabelle mais calma.

"Então, você tá fugindo da conversa", disparou Davi.

Irritada, a sister respondeu: "Ah tá bom, vou ficar, vou aguentar meu xixi".

"Não, pode ir. Você tá querendo converter a situação. Vá fazer xixi", retrucou o baiano.

"Não tô querendo converter nada, Davi", respondeu a dançarina.

Com o clima tenso, Isabelle foi ao banheiro e a conversa se encerrou.

BBB 24 - enquete UOL: Fadas x Gnomos? Qual quarto está jogando melhor? Resultado parcial Total de 11794 votos 77,06% Quarto fadas 22,94% Quarto Gnomos Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 11794 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash