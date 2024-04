Como descobrir a senha do wi-fi ao qual você já está conectado?

Conectar seus dispositivos automaticamente é muito cômodo e prático. Mas depois de fazer isso diariamente, após alguns meses é batata: esquecemos a senha de acesso. E só vamos perceber isso quando alguém perguntar por ela. Mas dá para descobrir a senha do wi-fi usando o celular ou o computador que está conectado ao modem.

Nem sempre há necessidade de acessar o roteador ou de usar um aplicativo para procurar a senha perdida. Normalmente, o sistema operacional mantém a senha guardada. Vamos aos passos:

Como descobrir o endereço do IP do roteador

Geralmente, ele segue o padrão 192.168.1.1, mas pode ser que a pessoa utilize outro endereço. Para verificar, basta:

iOS

1. Acesse "Ajustes".

2. Entre em "wi-fi".

3. Toque na rede que está conectado e procure pela opção "Roteador".

Android

1. Acesse "Configurações".

2. Entre em "Conexões".

3. Toque em wi-fi e, em seguida, na engrenagem ao lado da rede que está conectada, procure por uma dessas opções (dependerá do modelo de seu aparelho): "Gateway", "Roteador" ou "Gerenciar Roteador", ou estará logo que abrir as configurações da rede conectada.

Como encontrar a senha do wi-fi pelo celular

Feito isso, siga para o próximo passo, que será o mesmo independentemente se seu smartphone for Android ou iOS.

1. No navegador, digite o endereço IP do roteador.

2. Entre com o login e senha do roteador. Essas informações podem ser encontradas em uma etiqueta no próprio aparelho ou nos manuais.

3. Por padrão, as informações sobre as redes wi-fi estão no menu "Sem Fio" ou "Wireless", que podem estar em um submenu chamado "Segurança". Essa parte dependera do modelo do roteador.

4. Procure pela opção "Senha" e toque no link para exibir os caracteres.

Como encontrar a senha do wi-fi no Windows 10

1. Clique com o botão direito no ícone de "Conexões", no canto direito da barra de tarefas.

2. Clique em "Abrir Configurações de Rede e Internet".

3. Clique em "Central de Rede e Compartilhamento".

4. No menu localizado do lado esquerdo da tela, clique em "Alterar as configurações do adaptador".

5. Localize a rede Wi-Fi que você deseja saber a senha. Clique com o botão direito e depois, em "Status".

6. Clique no botão "Propriedades da Conexão Sem Fio".

7. Na seção Segurança, marque a caixa "Mostrar caracteres".

