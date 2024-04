Rodriguinho diz que não conversou com Yasmin: 'Esperando a hora certa'

Rodriguinho relatou que não conversou ainda com Yasmin Brunet após sair do BBB 24 (Globo). O pagodeiro também tratou sobre as amizades e quem espera que vença o programa em entrevista.

O que aconteceu

O cantor admitiu que não conseguiu conversar com a modelo. "Ainda não conversei com a Yasmin. Por experiência própria, sei que essa saída é difícil. A gente começa a lidar com as coisas que aconteceram e não sabemos de outras. Até processar isso, leva um tempinho. Levei uns 15 dias para isso e procurei, já mandei mensagem. A assessoria dela informou que ela também quer falar comigo. Estamos esperando a hora certa para isso", disse ao Play do Globo. No reality, ele brincou com sua compulsão alimentar e falou sobre seu corpo.

Ele contou que espera ser amigo de Yasmin: "Eu quero manter esse enlace que tive com ela, tive uma amizade com ela genuína dentro do programa. Não nos conhecíamos antes. A gente se deu muito bem, ela é uma mulher incrível. E quero, sim, depois de tudo resolvido, manter amizade com ela se ela também quiser".

Rodriguinho revelou que tem uma amizade verdadeira com Michel fora do confinamento: "Eu mantenho contato com quase todos os participantes. Acho que eu só não falei ainda com a Thalyta e com o Marcus, mas com o restante falei. A gente se fala regularmente. E com quem eu mais falo é o Michel, que já veio em casa. A gente se fala todo dia mesmo. É uma amizade verdadeira. Mas provavelmente vou ter amizade com todos".

Por fim, declarou sua torcida para o campeão do programa: "A minha torcida é para a Pitel, pelo laço que criei com ela e pela história dela. Eu acho ela fantástica, muito inteligente. Não se vitimiza, sabe muito sobre o jogo, sobre pessoas. Todo mundo da casa gosta dela. Minha torcida é para ela".

