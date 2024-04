Pitel diz que Davi falou que foi aplaudido por atitude: 'Pode puxar no VAR'

Segundo Pitel, Davi disse que foi aplaudido por uma conduta na casa do BBB 24 (Globo). Ela disse que, no VAR, apareceria que ela não mentiu sobre a conversa.

O que aconteceu

Pitel lembrou do papo com Davi: "O que ele falou sobre mim... é ponderar razão e emoção. Como ele falou do exemplo da Leidy, se ele tivesse agido com a emoção quando a Leidy jogou as coisas dele na piscina, ele teria passado do limite e ele não fez. E, por essa atitude, ele foi aplaudido".

A sister salientou que o rival tem um ego grande: "Tem confiança e tem ego, 'fia', e tem muito. 'Eu fui aplaudido', essa foi a palavra. Ninguém precisa me corrigir, porque eu tenho certeza do que escutei. Pode puxar no VAR. Gente, quem foi que aplaudiu esse menino?"

Lucas Henrique também comentou sobre sua conversa com Isabelle: "Ela falou que a Alane falou para ela que eu ficava falando dela no Quarto Fada e ficava dizendo que ela jogava com o Gnomo, para o pessoal lá votar nela (...). Isabelle falou que falou muito mal, que sente muito".

Giovanna questionou de onde Alane inventou isso e Buda continuou: "Não faço ideia, porque isso nunca nem passou pela minha cabeça". Pitel ainda destacou que, antes de se aliar às Fadas, Isabelle jogava sozinha e se posicionava apenas a favor de Davi.

Lucas Henrique: 💬 "Estava conversando com Isabelle e ela falou que Alane falou pra quela que eu ficava falando dela no Quarto Fada e ficava dizendo que ela jogava com o [Quarto] Gnomo pro pessoal lá votar nela" 👀 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/PhmFAE6JEM -- Big Brother Brasil (@bbb) April 2, 2024

