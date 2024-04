BBB 24: parcial UOL aponta quem sai no paredão após brother fazer pedido

Alane, Beatriz e Pitel disputam a preferência do público no paredão do BBB 24 desta semana. A berlinda faz parte do 'Modo Turbo' para a reta final do reality, e segundo a enquete UOL, a assistente social será a próxima eliminada.

O que diz a votação

A nova parcial, atualizada às 14h55, mostrou que Pitel alcançou 79,89% dos votos para deixar o jogo.

Mais cedo, Lucas Henrique demonstrou tristeza com a possibilidade de Pitel ser eliminada. Enquanto ela cantava "Deixe-me Ir", música do grupo 1Kilo, ele tratou logo de fazer um pedido.

"Diz que não me quer por perto, mas diz olhando nos meus olhos...", cantou Pitel. Lucas, então, encarou a sister e disse: "Não quero, não quero".

Ainda segundo a enquete, Alane está em segundo lugar com 13,58%. Beatriz tem a menor porcentagem, apenas 6,53%.

O resultado da eliminação será anunciado no programa ao vivo do BBB 24 de hoje. A edição começa logo após a novela "Renascer", a partir das 22h25.