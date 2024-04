Isabelle chora sozinha e reflete: 'Como pude ter sido imatura?'

Após se acertar com Lucas Buda no BBB 24 (Globo), Isabelle chorou enquanto olhava para uma foto de sua família.

O que aconteceu

Sentada sozinha na área externa da casa, Isabelle chorou enquanto segurava uma foto de sua família: "É como se a minha mente tivesse dado uma pausa e as coisas importantes de mim ficaram de lado. Que isso, cara?"

Ela seguiu refletindo: "Me perdoa, mãe. Me perdoa! Meu Deus... Esqueci de ensinamentos tão importantes, práticas do nosso dia a dia."

A dançarina continuou muito emotiva, beijando a foto: "Como pude ter sido tão imatura? [...] Mãe, me perdoa se eu só entristeci. Me perdoa se esqueci quem eu sou."

