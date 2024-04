Sem rivalidade? Fadas fazem 'festa' no quarto Gnomo após Sincerão

Nesta madrugada (2), após o Sincerão, os brothers deixaram de lado a rivalidade e fizeram uma "festa" no Quarto Gnomo do BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

MC Bin Laden começou a cantar "Banzeiro", de Dona Onete, ao descer do Quarto do Líder com Giovanna. Em seguida, foi ao banheiro com Lucas Henrique e continuou a cantoria com Beatriz e Isabelle, que também estavam no local.

Ao voltar para o Quarto Gnomo, o funkeiro foi surpreendido pelas Fadas. Alane, Beatriz e Isabelle entraram no cômodo cantando o hit do cantor, "Tá Tranquilo, Tá Favorável".

A cantoria virou festa, com Pitel e Lucas Buda até pulando na cama. Os participantes ainda cantaram outras músicas que marcaram a edição.

Davi ouviu os gritos e procurou saber o que estava acontecendo. Ele procurou as aliadas na despensa, mas, ao ouvir que a agitação vinha do Gnomo, foi para o banheiro. Matteus também indicou que ficou assustado com os berros.

O baiano ainda questionou se as Fadas estavam sem sono. As emparedadas confirmaram e apontaram que encararam o momento de descontração como uma "despedida". "Tu achou que foi uma despedida porque todo mundo cantou 'Banzeiro'?", questionou Alane. "Não, achei que foi uma despedida porque nunca entrei no Gnomo assim", Beatriz destacou.

BBB 24 - enquete UOL: Fadas x Gnomos? Qual quarto está jogando melhor? Resultado parcial Total de 11613 votos 76,84% Quarto fadas 23,16% Quarto Gnomos Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 11613 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash