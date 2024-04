Atriz detalha sabático de relações com homens: 'Precisava de purificação'

A atriz e comediante Hope Woodard, dos Estados Unidos, explicou que decidiu tirar um ano sabático de relações com homens para se "purificar".

O que aconteceu

Woodard disse ter tomado a decisão porque iniciou sua vida sexual cedo, aos 13 anos, e manteve uma vida íntima ativa desde então. "Depois de tantos encontros, senti que precisava de uma purificação", declarou em entrevista à revista Marie Claire, ressaltando que iniciou essa experiência em outubro de 2023.

Hope nega que esteja em um período celibatário. Na realidade, ela alega que está vivendo um "boysober", termo criado por ela mesma que mistura as palavras em inglês "boy" ("garoto") e "sober" ("sobriedade"), que nada mais é que uma folga de relações casuais com outros homens para focar em si mesma.

Ela afirma que não quer "remover" os homens completamente de sua vida, apenas se conectar consigo mesma, "desmistificar o amor romântico" e aprender que o sexo é uma "escolha, não uma necessidade".

Desde que iniciou o sabático, Hope admite que teve uma recaída. "Aceitei ir para casa com um cara depois de um bar. Estávamos de olho um no outro há um tempo. Quando as coisas estavam mais íntimas, ele não ficou duro. Só pedi para ele sussurrar coisas no meu ouvido que eu faria o resto. E fiz. Transformei o limão numa limonada".

Contei isso no show e muitas pessoas pareceram desconfortáveis, mas pera lá: temos que pedir o que queremos. Homens fazem isso o tempo todo! A maioria de nós, sobretudo mulheres hétero, têm medo de pedir o que precisa. Esperamos que o cara saiba dar conta e ficamos mal por não sermos capazes de nos virar com o que foi oferecido.

Woodard já viu diferença ao participar de encontros sem sexo nesse período. "Dia desses, fui jantar com um cara que acho interessante e percebi que o vejo com mais clareza. Sem o sexo, meu foco vai diretamente no que ele diz e em como ele faz eu me sentir. Se estivéssemos transando, talvez o que nos une não seria nossas conversas ou se realmente gostamos e conhecemos um ao outro".

Hope Woodard ressalta que casar e construir uma família "seria importante" para ela, mas quer aprender a se "sustentar sozinha" para depois "caminhar com alguém". "Muitas mulheres hesitam em dizer isso porque pensam que é um sinal de fraqueza, mas não é: podemos fazer isso de uma forma em que ainda possamos entender que a amizade é importante, comunidade e nós mesmas também somos importantes".