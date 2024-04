Leidy fala sobre ataques: 'o Brasil ainda é um país muito racista'

Fora da casa BBB 24 (Globo), Leidy Elin abriu o jogo sobre seus planos. A trancista está lidando com os ataques racistas, recebendo propostas de trabalhos e deixando de lado a vida amorosa.

O que aconteceu

Em entrevista para a revista Quem, a trancista disse que se arrependeu se ter jogado as malas de Davi na piscina. "Como disse anteriormente, foi muito mais por conta da pressão do jogo. Essa seria uma atitude que eu não tomaria aqui fora", explicou.

Antes de entrar na casa do BBB 24, Leidy Elin se dividia entre o trabalho de trancista, operadora de caixa e os estudos de Direito, mas no pós do programa as coisas mudaram. "Tenho recebido propostas bem legais, inclusive. Quero conseguir conciliar essa vida de pessoa pública com a minha profissão de trancista. Amo o que faço e quero conseguir investir para melhorar ainda mais o meu negócio", disse.

Sobre os ataques racistas, a ex-BBB contou que já os esperava, mas que não havia se preparado para eles antes de entrar no confinamento. "Esperava porque entendo que o Brasil ainda é um país muito racista. Mas não me preparei psicologicamente e judicialmente para isso. Só agora estou tendo todo o acompanhamento necessário", pontuou na entrevista, indicando que sua assessoria jurídica levará as denúncias adiante.

E apesar de ter saído com a maior rejeição da edição, Leidy compartilhou que do lado de fora da casa é diferente: "Estou tendo uma recepção muito calorosa. As pessoas não param de tirar foto. Hater existe? Existe, mas pessoalmente é tudo totalmente diferente".

