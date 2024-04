Após recriar dia da morte de Bruno, Natália descobre verdades sobre crime

Mário começa a reencenação do dia em que Bruno faleceu. Sérgio dialoga com Roberto sobre a condição de Helena.

Helena chega à residência na serra, e todos a apontam como a principal suspeita da morte de Bruno. Mário lidera a reconstituição, e todos revivem os acontecimentos e interações com Bruno no dia do incidente.

Sérgio opta por seguir Helena. Natália tem novas recordações do dia em que Bruno morreu.