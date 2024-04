Após achar homem maravilhoso, Eliana faz ex cair pra trás com chantagem

No capítulo de "Renascer" desta terça-feira (2), Venâncio e José Inocêncio discutem. Inácia acha que Eliana tem um jeito dissimulado.

Lu se sente culpada por ter destratado Zinha. Damião leva Eliana para conhecer as terras de Venâncio, e os dois se sentem atraídos um pelo outro.

Deocleciano avisa a Sandra que irá com João Pedro e Zinha transportar o cacau. Eliana impõe um preço a Venâncio para assinar o divórcio: ficar com as terras do ex-marido.

Sobre "Renascer"

Substituta de "Terra e Paixão", "Renascer" é escrita por Bruno Luperi. O enredo traz José Inocêncio (Humberto Carrão), fazendeiro da zona cacaueira de Ilhéus, na Bahia. Após perder a esposa no parto do filho mais novo, João Pedro (Juan Paiva), Inocêncio nutre ódio pelo herdeiro. Tudo piora quando ele se casa com Mariana, que era namorada de João Pedro e trocou o filho pelo pai.