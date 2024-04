Aos 34 anos, Taylor Swift entra para lista da 'Forbes' com fortuna de R$ 5,5 bilhões

A lista anual de bilionários da revista Forbes foi divulgada nesta terça-feira, 2. Entre os novos nomes, está a cantora Taylor Swift, de 34 anos, que figura na lista com uma fortuna de R$ 5,5 bilhões.

O feito foi alcançado após a The Eras Tour, a primeira turnê a ultrapassar US$ 1 bilhão em receita. Dessa forma, Taylor entrou para a lista da revista com US$ 1,1 bilhão em fortuna. O valor é estimado com base no catálogo musical da cantora, bem como seu portfólio imobiliário.

Swift é a primeira cantora a alcançar a marca graças a músicas e performances. Ao todo, 265 novos bilionários entraram para o grupo, incluindo também o ex-jogador de basquete Magic Johnson.