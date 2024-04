Âncora fica aflita ao pensar que quebrou colar de R$ 4 mi de Marilyn Monroe

Charlotte Hawkins, âncora do programa Good Morning Britain, do Reino Unido, caiu em uma pegadinha de 1º de abril e pensou ter danificado um colar de pérolas que pertenceu à Marilyn Monroe.

O que aconteceu

Hawkins foi enganada pelo colega de bancada e pela produção do programa. Durante a atração ao vivo de ontem, eles levaram uma réplica de um colar que seria de Monroe e pediram à ancora que experimentasse a peça.

Charlotte é advertida para tomar cuidado a fim de não quebrar o objeto. Eles explicam que o acessório de luxo teria sido arrematado por um comprador anônimo pelo preço de 700 mil libras (cerca de R$ 4,4 milhões na cotação atual).

Com a ajuda de uma falsa curadora de leilão, Charlotte coloca o colar no pescoço, mas a peça se desfaz, as pérolas caem por seu corpo e ela fica em pânico. A âncora chega a pedir para ir para os comerciais, mas não é atendida. Segundos depois, após a apresentadora tentar se justificar e dizer que não teve culpa, foi revelado que na verdade ela caiu em uma pegadinha de 1º de abril e que o colar era falso.

Posteriormente, Charlotte Hawkins postou o vídeo da pegadinha em seu perfil no Instagram.