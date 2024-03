A vez em que Ewbank perdeu tesão em Gagliasso: 'A gente não tava transando'

Giovanna Ewbank, 37, admitiu que perdeu o tesão em Bruno Gagliasso, 41, em um momento no qual o ator estava muito "fedido e peludo".

O que aconteceu

Ewbank contou que isso ocorreu em um período no qual Gagliasso estava se preparando para um personagem. No programa Surubaum, ela destacou que o ator se entrega aos seus papéis e não foi diferente com esse, em que precisou interpretar um homem do campo e teve como inspiração um cachorro.

"A gente tem uma história engraçada que o Bruno estava fazendo um personagem, estava barbudo, fazendeiro, fedido, não tomava banho... Porque o Bruno entra no personagem de uma maneira... E a inspiração dele era um cachorro, então você imagina o quão fedido e peludo ele estava", iniciou.

A apresentadora disse que Bruno reclamou. "A gente não estava transando muito nessa época porque eu não estava muito a fim, e ele falou 'caralho, cara, você não tem mais tesão em mim? Eu estou achando que você não tem mais tesão em mim'. Eu falei 'amor, eu te amo muito, mas tesão não estou tendo... Olha para você", explicou.

Giovanna Ewbank usou esse período de sua relação para dizer que é normal haver momentos em que uma das partes não "está com [muito] tesão no parceiro", sem deixar de amá-lo, mas que depois recupera o interesse sexual.