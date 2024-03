Yasmin Brunet: 'Se Davi voltar desse Paredão, me botem no próximo'

Yasmin Brunet chorou após a treta que teve com Davi no jardim do BBB 24 (Globo) e fez um pedido aos seus colegas.

O que aconteceu

Chorando, Yasmin disse que não quer continuar no jogo se Davi ficar na casa. "Se ele voltar desse paredão, eu imploro, por favor, me bota no próximo".

Ela continuou. "Eu quero sair. Por favor".

Eu te imploro. Eu quero sair. Sério. Yasmin Brunet

Michel pediu para que ela se acalmasse e não decidisse nada de cabeça quente.

Yasmin tornou a afirmar que, se o Brasil preferir Davi, ela prefere não ficar mais no jogo.

