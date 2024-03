Ídolo do K-pop e embaixador da Louis Vuitton, Bambam traz a SP turnê solo

Pela primeira vez Bambam está no Brasil e para um único show. Acontece hoje (5), no Vibra São Paulo, o espetáculo da turnê "AREA 52" em solo brasileiro. É o retorno do decolado rapper tailandês, que é um dos embaixadores da Louis Vuitton, à América Latina. Esta é a primeira turnê mundial solo de Bambam.

Sucesso ainda criança na Tailândia

Nascido como Kunpimook Bhuwakul, Bambam é tailandês e por isso escolheu um apelido para usar como nome artístico. Isso acontece com frequência pois na Tailândia ninguém pode ter o mesmo sobrenome (tá na lei), portanto quase todos os nomes são gigantes e impronunciáveis. Bambam é prático, simples e fácil de pegar.

113. 97 liners (Jungkook from BTS, Mingyu, The8 & DK from SEVENTEEN & BamBam & Yugyeom from GOT7) pic.twitter.com/yz2uaQsfXz -- Kpop Friendship (@iconickpopfship) May 30, 2021

Ele faz parte da famosa 1997 line (uma das mais aclamadas do k-pop, com Jungkook, Yugyeom, Mingyu, Eunwoo, Minghao, DK, Jaehyun etc.) e entrou no mundo do entretenimento ainda criança. Ele ganhou uma série de competições de dança quando era criança e fez parte de um "dance crew" chamado WE ZAA COOL. Foi lá que ele conheceu Lisa das Blackpink, e ambos começaram bem cedo na carreira.

"Childhood friends, Lisa & Bambam.

Both got their dreams fulfilled in SK, Thai line meeting again as successful individuals! What a magical fate~"



comments:

"Lisa was so cute when she was a kid"

"Lisa, baby is cute"

"Lisa is so cute, Thai line's friendship will last forever" pic.twitter.com/YBSttnwDen -- ? (@lilitopian) June 25, 2020

Bambam no GOT7

Sempre tivemos alguns "estrangeiros" no k-pop, e hoje é algo bastante comum e, inclusive, desejado pelas empresas. Mas, quando Bambam debutou com GOT7 em 2014, tanto fãs quanto mídia ainda enxergavam isso com certo preconceito.

O mais interessante é que praticamente metade do grupo era de fora (Mark, Jackson e Bambam), e Bambam é o maknae deles. Sob o selo da JYP, uma das grandes empresas do k-pop, GOT7 foi oficialmente lançado em janeiro de 2014 (uma década de grupo!) com o single "Girls Girls Girls".

GOT7 foi um dos grupos masculinos mais bem-sucedidos da terceira geração, com mais de 4 milhões de cópias vendidas no mundo inteiro. Tanto a Tailândia quanto a China foram de extrema importância para alavancar as vendas e o sucesso do grupo fora da Coreia do Sul.

O fandom do grupo, chamado ahgase e que significa "pequeno passarinho" em coreano, é bastante grande no sul da Ásia e aqui no Brasil, com várias fanbases ativas mesmo na era Exército/solo deles.

A saída da JYP e carreira solo

Em 2021, para tristeza de alguns fãs e alegria de muitos, a JYP confirmou que, após o término do contrato da GOT7, todos os membros iriam seguir caminhos distintos.

Bambam assinou com a empresa ABYSS em março do mesmo ano e afirmou que foi bastante influenciado por Sunmi (solista e ex-Wonder Girls que também faz parte da agência).

? INFO ? Em 4 de março, a Abyss Company postou uma mensagem para dar as boas-vindas a BamBam (GOT7) na agência, que também é o lar de artistas como Sunmi, Park Won e Urban Zakapa. pic.twitter.com/uh4TdPutQn -- KPOP NEWS2 (@kpopnews2_) March 4, 2021

Bambam lançou em 2021 seu primeiro mini-álbum, o "riBBon", e no ano seguinte, "B", onde temos a excelente parceria dele com Kang Seulgi das Red Velvet. Uma das músicas mais bonitas lançadas nos últimos anos no K-pop.

Já em 2023 ele finalmente lançou seu primeiro álbum completo, "Sour & Sweet". A carreira solo do Bambam chama muita atenção por mostrar um outro lado, que claramente não tinha espaço quando estava na JYP. Desde o debut, com canções como "Air", até mesmo o dueto com Seulgi, e toda a produção audiovisual, é uma visão muito distinta e refinada, até mesmo dos projetos dele como rapper na Tailândia.

Who debuts like this ? A freaking highlight medley! Only bambam. He debuted with a song like Air on his first album https://t.co/ZhnxSMZXn5 pic.twitter.com/vtHzYjt2Gu -- Gloria (@BamJWahgase) March 17, 2023

Sempre na moda, entregando looks e carisma

Com sua marca registrada "skkrt skkrt" (gíria de rappers para "cair fora"), um carisma gigantesco e looks e cabelos sempre muito ousados, Bambam é um dos embaixadores da Louis Vuitton e faz muito sucesso no seu programa "Bam's House", onde ele entrevista celebridades/amigos enquanto bebe drinks na "sala de casa". É um programa de variedades bem divertido pois Bambam é rei dos memes (quem segue ele sabe) e conhece muita gente da indústria do entretenimento. Vale muito assistir.

Bambam veste jaqueta xadrez modelo oversize da Louis Vuitton, durante a Paris Fashion Week, no ano passado Imagem: Christian Vierig/Getty Images

BamBam - AREA 52

Quando: hoje (5/3), às 20h30 (abertura da casa às 18h)

Onde: Vibra (av. das Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida, São Paulo, SP)

Quanto: de R$ 200 (meia-entrada, plateia superior) a R$ 790 (inteira, pista premium)

Classificação: 14 anos (menores de 14 anos poderão participar do show, desde que estejam acompanhados por um responsável legal)

Ingressos à venda pela Pixel Ticket.