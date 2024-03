Rihanna sensualiza em vídeo de sua marca de lingerie

Rihanna, 36, compartilhou um vídeo mostrando seus sutiãs preferidos.

O que aconteceu

Em uma publicação no perfil da SavagexFenty, a cantora sensualiza enquanto veste seus sutiãs preferidos aliados a acessórios. Por aparecer com diferentes cortes de cabelo e até no palco, fica entendido que o vídeo reúne registros de diferentes anos. "Rihanna usa Savage desde o primeiro dia" descreve a legenda.