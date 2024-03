Renata Heilborn analisa fama após traição de Courrege ser exposta

Renata Heilborn, 34, viu seu número de seguidores aumentarem após expor o motivo do fim de seu casamento com o jornalista Marcelo Courrege, 42.

O que aconteceu.

A jornalista virou notícia durante o Carnaval após expor que foi traída pelo ex Carol Barcellos, atual namorada dele e que foi madrinha de casamento de Marcelo e Renata

Em conversa com a Quem, a comunicadora abriu o coração sobre a visibilidade que ganhou após contar toda a situação

Processo de cura: "Acho que não é fácil pra ninguém ter a vida exposta. Ainda mais quando se trata da sua vida pessoal, e no meu caso, de dores profundas que ainda estou no processo de digerir e curar. Eu sempre quis ser reconhecida pelo meu trabalho, meu ofício. E não pelo que me aconteceu. Mas estou aprendendo a lidar com isso"

Machismo no jornalismo esportivo: "Já fui repreendida porque eu sorria demais ou porque eu pintava as unhas com cores chamativas. Até minhas fotos nas redes sociais já foram um problema. Somos avaliadas pelo nosso corte de cabelo, pelos nossos corpos, pela nossa vida pessoal. Tudo entra no pacote. E não vejo isso ser uma questão para os nossos colegas homens, por exemplo"

Buscar reconhecimento na profissão: "Meu ex-marido já era um repórter experiente da TV Globo quando eu comecei a trabalhar lá como estagiária. Apesar de sempre ter sido tratada com muito carinho por todos da empresa, eu percebi que meu nome tinha sido levado de mim. Não importava o que eu fazia, o tanto que eu estudava e me dedicava, eu era a 'mulher do fulano'. E tudo que eu conquistava era porque eu era 'a mulher do fulano'. Buscar reconhecimento pela minha profissão, pela minha história, parecia um trabalho sem fim"

Exposição na mídia: "Se eu disser que essa exposição não teve um lado positivo, estaria mentindo. Por isso mesmo eu estou tentando usar essa visibilidade pra mostrar quem é a Renata. Mostrar a profissional que eu sou e que isso que aconteceu não me define. Eu sou uma confusão, não pertenço à caixinha nenhuma, mas sou muito melhor do que isso. É o que eu digo para as pessoas: 'se veio pela fofoca, eu garanto que o conteúdo é muito melhor'"

Futuro: "Esse é um ano muito movimentado e importante para o esporte. Vamos ter amistosos da Seleção brasileira, Copa América, Eurocopa, Olimpíadas... Meu foco está todo nessas competições. Final de maio eu já viajo pra fora do Brasil pra cobrir a final da Liga dos Campeões em Londres e fico por lá até o final dos jogos olímpicos. Ainda estou conversando com marcas e vendo quais vão ser as possibilidades. Mas a única certeza é que eu quero trabalhar muito e ser feliz fazendo o que eu amo".