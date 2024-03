Jojo Todynho veste roupas largas após perder 40 kg: 'Vou ter que trocar'

Jojo Todynho, 27, disse que suas roupas estão largas após perder 40 kg.

O que aconteceu

Jojo reclamou que não tem mais roupa para treinar após passar por uma cirurgia bariátrica. "Não tenho mais roupa para treinar, está tudo largo. Bom dia, vou ter que trocar de look. Não tem condições", disse no Instagram.

Após o desabafo, a funkeira, então, trocou de roupa e optou por um look que comprou nos Estados Unidos. "Agora, sim. Esse look que comprei lá em Nova York é lindo, comprei esse e um dourado. Comprei vários outros looks para treinar porque perdi um monte de roupa, vou colocar tudo no bazar"

Recentemente, ela contou que pretende se submeter a cirurgias estéticas. "Uma hora vou fazer as minhas reparadoras. Reparadoras, não, porque eu já tenho silicone. Vou aproveitar e fazer as costas, barriga e trocar o silicone, botar um menor, né?".