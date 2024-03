Pomposo, sim! Aprenda o 'Texan Hair', penteado trend de Beyoncé e Miley

Como duvidar do poder de uma tendência lançada e aprovada por ninguém menos que Beyoncé? Prestes a divulgar um novo álbum explorando a música country, a diva pop resgatou o "Texan Hair" como principal penteado de suas últimas aparições públicas.

Quem também se jogou na trend foi Miley Cyrus, que viveu uma noite histórica no Grammy Awards com uma produção volumosa e zero minimalista.

O penteado

O penteado foi conhecido por muito tempo como a "assinatura" de beleza das mulheres em estados como Louisiana, Tennessee, Geórgia e Alabama, nos Estados Unidos. O estilo vai na contramão de grande parte do que foi usado nos últimos anos, quando a moda era menos volume.

O "Texan Hair" moderno traz as referências dos anos 1970 e 1980 e se aproveita do escovado estilo "90's blowout". A cantora country Dolly Parton pode ser considerada um dos maiores ícones desse estilo. Ao longo de sua carreira, a ideia de penteados altos e com ondas sempre foi a regra.

Como fazer o Texan Hair

Veja o passo a passo para produzir o visual do momento, segundo Adno Moreira, especialista em penteados do Keune Master Talent.

Lave e condicione suavemente os fios; Com os cabelos ainda úmidos, use um mousse potente desde a raiz até as pontas para dar textura ao fio; Prenda as mechas com rolos/bobs grandes; Quando o cabelo estiver bem seco --seja ao natural ou com a ajuda de um secador--, basta soltar os rolos e ajustar as ondas com as mãos; Para finalizar, não economize no spray fixador, que vai ajudar a manter o volume do penteado.

Dicas para o pós

O segredo do "Texan Hair" é o volume. Logo, não dá para economizar mesmo no mousse e no spray fixador. E, depois de usar o penteado, Adno Moreira ainda dá duas orientações para cuidar do cabelo.

Use algum finalizador leve e sem fixação, como um xampu a seco, para ajudar a soltar o cabelo e desembaraçar com mais facilidade. Sempre use uma escova macia para não danificar os fios, do estilo Wetbrush.

Quando usamos muitos produtos na construção do penteado, é importante que seja feita a lavagem em duas etapas para retirar bem todos os resíduos. Depois de lavado, com o cabelo ainda úmido, sugiro aplicar um leave-in nutritivo. Chegou o dia de lavar o cabelo após usar o penteado? Sempre desembarace-o ainda seco antes de lavar.

O penteado pode ser reproduzido em todos os tipos de cabelo. "É muito adequado para quem tem fios grossos, volumosos e com curvatura, principalmente. Mas, mesmo quem não tem tanto volume nos cabelos ou fios lisos e finos pode conquistar o mesmo efeito com a ajuda de produtos específicos, como mousse, spray fixador, pó volumador para a raiz e babyliss", destacou.